去年爆發新冠肺炎疫情後，對產業經濟等各方面都造成衝擊，根據移民署宜蘭服務站觀察結果，外配家庭的家暴事件有跟著疫情上升的趨勢，今年本土病例大爆發，國內疫情更為嚴峻，也讓人憂心外配家庭的家暴事件恐會進一步提升，因此特別加強電話關懷，掌握高風險外配家庭的狀況。

新冠肺炎疫情爆發之後，對經濟等面向造成相當程度的衝擊，也讓社經地位相對弱勢的外配家庭面臨更嚴苛地挑戰，移民署宜蘭服務站表示，外配家庭的家暴事件有隨著疫情而增加的趨勢，雖然不是很明顯，但卻是一項警訊。

移民署宜蘭服務站主任簡玉屏表示，宜蘭縣的外配家庭有9000多戶，其中陸配有5000多人，其餘則是來自其他各國，這些外配又以女性佔了絕大多數，而觀察近幾年的統計數字，自從去年爆發疫情後，宜蘭縣外配家庭發生的家暴事件有上升的趨勢，主要原因還是家庭的經濟壓力。

簡玉屏表示，去年的疫情已經導致景氣不佳，今年的本土疫情來得又快又急，更讓人擔心會衍生出更多的社會問題，尤其外配嫁到台灣，往往因為語言不通、飲食習慣及文化差異等，就處於相對弱勢，而如果是經由婚媒業者管道嫁過來的外配，在婆媳關係及家庭地位上，往往更加的不平等。

此次的疫情讓外配處境更加艱難，在防疫期間要出個門都得考慮再三，也導致外配遇到家庭問題時，能對外求助的機會也變得更少，宜蘭服務站也因此加強電話訪視的服務，同時也與各新住民協會合作，保持外配求助及抒發情緒的管道，也呼籲防疫期間大家長時間待在家中時，一定要與家人好好相處。

(中時 )