隨著新冠肺炎疫情肆虐，全台都進入疫情警戒第三級，現在出入超商、賣場及營業場所等地，都嚴格執行實聯制，不過日前卻有卻傳出，有網友到超商掃QR code登記時，卻出現女星白冰冰的泡湯影片，對此，白冰冰也特別拍片呼籲：「在疫情嚴峻期間，也請大家勿開這方面的玩笑！」

白冰冰昨（5月31日）在自家客廳開直播，她談到近日有民眾到超商執行實聯制時，掃QR碼卻出現白冰冰2019年的日本泡湯影片，白冰冰嚴肅說：「現在疫情這麼嚴重，不要開玩笑」，她也趕緊澄清：「不知道的以為我在開玩笑，不是我喔」。

白冰冰強調：「現在真的是很嚴重的疫情時刻，大家急著要去買東西，急著要掃描、證明自己身分，卻不斷跑出來我泡湯的影片，這個是掃描的人也會嚇到」，白冰冰還大方自嘲：「我不是怕人家看到我的身材，肥軟肥軟不看可惜、也是不錯」，但她認為，現在應全民防疫，而不是亂開玩笑，回應展現高EQ。

白冰冰影歌視三棲，是演藝圈的「綜藝大姐大」。（圖／本報系資料照片）

最後，白冰冰呼籲惡搞的民眾盡快把影片拿下來，白冰冰語重心長說：「網友說是惡作劇，但我沒有這樣想，我是覺得年輕人可能覺得好玩，但疫情期間不好玩」。

由於白冰冰在自家客廳開直播，身後華麗的家具、擺設也跟著入鏡，引發網友歪樓留言驚呼：「冰冰姐晚安好，家真漂亮唷！」、「冰冰姐好久不見，妳家好漂亮」、「椅子好氣派 高貴漂亮」、「你府上真豪華」，還有粉絲敲碗要白冰冰開吃播。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)