繼台北市長柯文哲先前發出「特赦令」，呼籲5萬無證移工「出面篩檢、就醫不會抓捕」，移民署宜蘭服務站也針對在4月21日至5月14日曾經出入萬華或周邊地區的失聯移工提出「安心採檢防疫專案」，強調「不收費、不通報、不查處」，無論是合法或失聯、逾期移工，只要疑似出現染疫症狀，都可盡快前往羅東聖母醫院、陽大醫院免費採檢。

全國仍處於新冠肺炎疫情的紅色警戒狀態，特別是行蹤更難掌控的逃逸外籍移工，是否會成為四處藏匿傳染病毒的帶源者更讓人擔憂。

配合移民署的整體政策，宜蘭服務站另外與宜蘭縣政府衛生局商議，除了「不通報、不查處」，宜蘭縣進一步提供「不收費」的服務，只要是在4月21日至5月14日曾經出入萬華地區或周邊地區，不論是合法或失聯、逾期的移工，只要出現疑似染疫的症狀，都可立即前往羅東聖母醫院、陽大醫院採檢，一律免收採撿費用，相關的就醫資料也不會通報警政及移民等治安機關，這段期間也不會因為接受篩檢、治療而被治安機關查處。

另外，因應這波嚴重疫情，移民署宜蘭服務站及專勤隊也啟動分區及異地辦公機制，並推動「外籍人士安心採檢防疫專案」，如果發現身邊有外籍人士、失聯移工曾出入萬華地區週邊或宜蘭高風險地區，可立即向移民署宜蘭服務站聯繫，服務站將會協助聯繫醫院進行核酸檢測篩檢；同樣是採取不收費、不通報、不查處的方式，協助移民朋友們安心平安渡過這次的疫情難關。

(中時 )