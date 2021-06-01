台中市82歲林姓老翁曾有心肌梗塞病史，日前外出時被汽車撞倒在地，雖當時並無大礙，但過幾天出現胸悶、頭暈等身體不適症狀，到院檢查竟發現是「B型主動脈剝離」，經醫師緊急做主動脈內套膜支架治療，終脫離險境，搭配心肺復健一週，穩定病情，已順利返家。

亞洲大學附屬醫院心臟血管外科主任劉殷佐表示，林先生不菸不酒，20年前曾發生心肌梗塞，進行心導管手術後順利恢復，日前外出時，發生車禍被撞倒在地，當下並無大礙，但幾天後感到胸悶、頭暈等不適症狀，赴醫檢查竟發現是「B型主動脈剝離」。

劉殷佐指出，患者主動脈已經破裂造成血胸，無法透過藥物穩定病情，必須立即接受手術治療，所幸，術後十分順利，再搭配心肺復健一週，終於穩定住病況。

劉殷佐說，主動脈剝離可分為A型及B型，B型是指升主動脈以外的主動脈發生剝離，好發於高血壓、男性、馬凡氏症候群及主動脈先天疾病的族群，會出現前胸延伸至後背的撕裂痛、暈厥、低血壓合併休克、下肢無力或腹痛等症狀。

劉殷佐指出，藉由血壓控制和止痛，可以使多數「B型主動脈剝離」的患者病情獲得控制，但若主動脈破裂出血造成血胸、往前侵犯升主動脈造成A型主動脈剝離及「假腔」影響到重要器官血流時，就需要立即開刀治療，透過置放主動脈內套膜支架，手術時間約3至4小時，風險比開心手術低。

(中時 )