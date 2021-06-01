據《北京青年報》報導，6月1日，微信針對青少年模式保護能力再次升級。設置該模式後，青少年只能在微信視頻號中觀看平台精選的適合青少年的內容，目前該功能正逐步覆蓋。據了解，當用戶更新到微信最新版本，並根據視頻號彈窗消息指引，或可在「我－設置－青少年模式」開啟後設置。

此次升級主要針對視頻號，開啟了青少年模式後，使用者僅可以看到「我關注的青少年內容」，和平台推薦的「青少年內容」。隨著視頻號的功能完善和更新，微信青少年模式也同步覆蓋視頻號新能力，如開啟後青少年將無法使用微信豆功能，也即無法在視頻號直播間進行打賞。

此外，在青少年模式下微信還提供了公眾號、微信小遊戲、小程式等產品的青少年保護能力。在開啟青少年模式後，青少年僅可瀏覽已關注的內容或帳戶，同時無法在微信內搜索，或是正常查看其他人分享的未關注帳號的內容。包含搖一搖、看一看、附近的人、微信豆等功能，在青少年模式下，均為預設不可訪問狀態，搜一搜則將根據使用者設置的許可範圍進行搜索結果的適配。

同時由於外部連結風險的不確定性，微信在青少年模式下對外連結也進行嚴格的限制，用戶點擊後無法正常打開訪問，會提示「青少年模式下該內容不可訪問」。

而稍早在2021年5月，微信團隊對青少年模式下的支付保護也進行升級。在青少年模式下，包含Q幣充值、微粒貸、理財通、信用卡等功能也將禁止使用。

(旺報 )