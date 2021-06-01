針對近日有企業、宗教團體、地方政府或民間組織表達申請疫苗採購捐贈相關議題，基隆市長林右昌表示，他認為疫苗沒有顏色，但如果希望疫苗趕快進來，會不會不小心「反而去製造了貧富的對立？或是去製造了縣市間的差異？或是撕裂了社會的和諧」？林右昌此番言論，許多網友並不認同，連宅神朱學恒痛批，林右昌想選台北市長，就不要出來蹭熱度，

林右昌昨（5月31日）在臉書發文表示，他認為疫苗沒有顏色，疫苗是國民健康的公共財，在疫苗之前人人平等！不論你是郭台銘還是路邊的遊民，生命是等價的，每個人施打疫苗的權利都是一樣的！不因貧富貴賤，也不因你是大企業員工還是路邊攤洗碗的，更不因你住在不同縣市而有所差別！

林右昌認為，有縣市長想要買疫苗給自己的縣市民眾施打，有企業想買疫苗給自己員工，或是買給會員施打，他相信大家都是出自善意、善心、善念。但是，他呼籲大家，靜下心來冷靜想想，這樣真的是對的嗎？這樣真的是好的嗎？因為中央疫苗不足，大家恐慌，大家急了，希望疫苗趕快進來！不過他想要提醒注意的是，如果這樣做，「我們會不會一不小心，反而去製造了貧富的對立？或是去製造了縣市間的差異？或是撕裂了社會的和諧」？

林右昌認為，如果民間力量可以幫忙政府協助取得疫苗，這是好事，也應該樂觀其成，當然更應該大家合作，一起來努力！他也覺得在這件事上，CDC不要讓大家誤會政府在刁難，要用人民聽得懂的話，好好的去說明與釋疑。疫苗沒有顏色，疫苗是國民健康公共財，大家都有施打的權利，這應該是平等的。

不過，許多網友並不認同林右昌的說法，在其PO文底下留言表示，「希望你和政府第一時間也幫忙貧民找疫苗、打疫苗，而不是打嘴炮，認為富人買疫苗、捐疫苗是不對的，不要挑撥貧富對立」、「基本上你講出這些話，你台北市長的夢也等於結束了」，朱學恒也留言稱，「右昌，心中只有黨，只會說屁話是沒有用的。都要捐給國家了，你還在那邊分化批鬥抹黑，黨命大於人命這樣是不可以的唷！不講科學是要靠右昌幻覺嗎？你乖，想選台北市長，就不要出來蹭熱度，叫你家小編回家洗洗睡吧」。

朱學恒在林右昌臉書的留言。（圖片摘自林右昌臉書）

(中時新聞網)