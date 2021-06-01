印度國家統計局昨天公布2020財政年度（2020年4月到2021年3月）經濟表現，受武漢肺炎疫情衝擊，結果比前一財年萎縮7.3% ，是印度獨立以來經濟最糟的表現。

一些專家已呼籲印度總理莫迪領導的政府應拿出明確的經濟復甦戰略方案。印度商業內幕（Business Insider India）指出，所有人都在關注印度儲備銀行（RBI，印度央行）如何調控貨幣供給量，以刺激投資但又不增加通貨膨脹壓力。

不過，印度國家統計局最新的報告數字仍比原先預期的好。印度國家統計局2月發布的上次報告中，預測印度2020財政年度的經濟將萎縮8%。

但這仍是印度1947年獨立以來，經濟表現最糟糕的一次。印度獨立以來，僅出現過5次經濟萎縮。

這份報告也顯示，印度今年1到3月即使全國已在逐步解除封鎖措施，各領域完全開放，整體經濟運作情況已逼近正常時期下，經濟仍只比去年同期成長1.3%；比起去年4到6月、7到9月分別萎縮24.4%、7.4%，及10到12月成長0.5%，雖然今年1到3月表現較好，但仍透露了印度整體經濟環境不佳的現狀。

令人擔憂的是，由於第二波2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情衝擊，可能導致3月的經濟復甦倒退，2021年4月8個核心行業指數跌至126.7，是2020年11月以來的最低值。

印度尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）經濟研究與計畫中心副教授兼研究員喜滿丘（Himanshu）告訴印度斯坦時報（Hindustan Times），第二波疫情中斷印度的經濟復甦，隨著多數省市把封城措施延長到6月，2021財年第一季（4到6月）表現將令人失望。

印度政府首席經濟顧問蘇布拉馬尼安（Krishnamurthy Subramanian）表示，印度經濟復甦受到第二波疫情衝擊，需要持續的貨幣和財政政策支持來提振經濟成長。

也就是，印度的經濟未來如何調控，大家都聚焦在印度央行的貨幣政策。

印度央行國際經濟關係研究院（Indian Council for Research on International Economic Relations ）宏觀經濟首席教授席爾（Alok Sheel）認為，由於第二波疫情的嚴重性，現在的共識已把2021財年經濟成長調至10%以下，幅度可能在9%到9.5%。

(中央社)