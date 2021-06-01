台中市衛生局公布6月1日新增確診者足跡。（台中市政府提供）

台中市衛生局公布6月1日新增確診者足跡。（台中市政府提供）

台中市衛生局公布6月1日新增確診者足跡。（台中市政府提供）

台中市6月1日再新增10例本土病例，除5月31日已知北屯家族群聚已確診未領號5例，該傳播鏈已有20人確診，其中1人是北屯超商店員，衛生局也呼籲該店消費者如出現症狀要趕快去篩檢；其他5例有3例疑來自彰化的親友間群聚，另南區一女大生因北部男友感染，還有一名龍井區78歲感染源不明的退休女士也確診。

北屯家族群聚傳播鏈持續延燒，目前已知20人確診，已是目前台中市波及最多人的群聚案，新增5例確診中包括曾接待萬華友人鄰居其73歲姐姐及其兒子。還有北屯家族確診的長子一名47歲男性友人。

台中市長盧秀燕在中市疫情指揮中心記者會宣布今日本土新增病例10例。（台中市政府提供）

在確診者足跡疫調出爐後，市府環保局也立即進行清消。（台中市政府提供）

該案另延伸出一對73為7-11鈞泰門市及景和門市店員，24日曾接觸到北部友人，他26日出現症狀就醫，爸爸27日出現症狀，父子倆因爆發北屯家族群聚案就近到市府設置的大坑快篩站採檢確診，唯其感染源是否為同一傳播鏈仍待釐清。

但由於確診者為7-11店員，台中市政府也公布他上班的時間，5月23日在7-11鈞泰門市上班，24、25日在7-11景和門市上班，衛生局也呼籲，如這段時間曾到該兩家門市購物的消費者如出現症狀，一定要去篩檢。

新增的另3例疑源自彰化親友的群聚，西屯區28歲網拍女母親5月30在彰化確診 其30歲男友，還有他28歲在遊藝場擔任服務員的女性友人也都在近日採檢確診。

還有一名南區、19歲女大生5月20日北部男友來訪，5月29日得知男友母親確診，她到醫院採檢確診。

另外還有一案目前找不到感染源，是龍井區78歲退休女性，26日出現症狀27日就醫，31日採檢1日確診。

(中時 )