民進黨前立委段宜康在臉書發文指控，新北市三重區集中檢疫中心設備不良，並非合法旅館。新北市副市長劉和然今表示，該旅館是使用高科技面板操作，投訴人因不會使用才產生誤會，檢疫中心絕對是合法建築物，市府絕對不會徵用不合法建築作為集中檢疫中心。

(中時 )