本土疫情不斷擴大，蔡政府疫苗採購引爆民怨。國民黨台北市議員羅智強表示，近期有民間企業與宗教團體主動捐贈疫苗，他們1週內張羅到的疫苗竟比蔡政府1年半來的還多，他們拆穿了蔡政府長久以來的謊言；蔡政府顯然就是在賭台灣疫情不會發生，但如今賭錯了，蔡政府只好使出「緩兵之計」，繼續拖到國產疫苗出來，持續接收後面所有利益。網友則認為，蔡政府的「賭錯」可謂「老天有眼」。

羅智強昨日在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉表示，只要把整個格局放大來看，就能發現事實愈來愈清楚，佛光山很迅速的就談妥了50萬劑嬌生疫苗，也有民間企業計劃捐出數百萬劑BNT疫苗，這拆穿了一個謊言，就是蔡政府從去年到現在約1年半的時間，並不是買不到這些被國際認證最好的疫苗，而是根本就不願意買。

羅智強痛批，若蔡政府真心願意買疫苗，身為一個堂堂的國家政府，怎麼買到的數量還會輸給民間企業與宗教團體？何況他們1週內就談好，蔡政府竟搞了1年半，還不到人家的5分之1，「這個政府是有心在做還是沒心在做？大家看得清清楚楚！」羅指出，蔡政府從去年就不斷對大家說：「3000萬劑買到了」、「2000萬劑買到了」、「500萬劑要進來了」、「第一劑就如何」、「第二劑就如何」，現在都已經過了約1年半了，結果進來了什麼？

對此，羅智強痛批，蔡政府根本是從頭到尾在騙，一直騙大家「馬上就有疫苗」，事實上就只有4個字可以形容——緩兵之計，目的就是不斷騙跟拖，直到台灣人只有國產疫苗可以打為止。不僅如此，羅強調，蔡政府一直就在賭一件事，就是台灣不會有疫情發生，對疫苗就不會有非常大的需要，屆時拖到國產疫苗出來，後面所有東西該要的通通他都能要到，結果有「偉大的范雲」、「偉大的鄭文燦」、「偉大的陳時中」這「防疫破口的爛三角」，民進黨最終賭錯了。

羅智強言論一出，在網路引發熱議，網友紛紛回應：「人算不如天算！老天有眼，明察秋毫！」「顯然是有人還沒賺夠，手上股票握飽飽」、「國產疫苗留給執政黨慢慢享用吧！國外疫苗請以醫護人員優先，剩餘再給我們」、「羅智強說了個大實話」、「是817選出『黑心症腐』害死人!」「人家演戲演了1年，才發現嗎？台灣人太好騙了」。

(中時新聞網)