本土疫情升溫，新北確診人數近期皆是各縣市做多，今日確診人數也是台北市的2倍；對此，新北市長侯友宜表示，新北市高風險區緊鄰萬華，目前疫情仍處高峰期，且高峰趨勢一定比台北市慢2至3天，新北沒有樂觀權利要全力拚。

侯友宜表示，新北市這幾個高風險熱區緊鄰萬華，萬華震央震過來，新北高峰趨勢一定會比台北市慢2、3天，尤其新北人口是台北1至2倍，目前看起來趨勢平穩，篩檢站陽性率有往下掉，但校正回歸數據不公布後，還是要繼續回來觀察。

(中時 )