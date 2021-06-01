新北確診數居高沒樂觀權利 侯友宜：高峰趨勢比台北慢2、3天 15:512021/06/01 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜表示，新北市高風險熱區緊鄰萬華，人口又是台北的1至2倍，因此高峰趨勢一定會比台北市慢2、3天。（新北市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土疫情升溫，新北確診人數近期皆是各縣市做多，今日確診人數也是台北市的2倍；對此，新北市長侯友宜表示，新北市高風險區緊鄰萬華，目前疫情仍處高峰期，且高峰趨勢一定比台北市慢2至3天，新北沒有樂觀權利要全力拚。 侯友宜表示，新北市這幾個高風險熱區緊鄰萬華，萬華震央震過來，新北高峰趨勢一定會比台北市慢2、3天，尤其新北人口是台北1至2倍，目前看起來趨勢平穩，篩檢站陽性率有往下掉，但校正回歸數據不公布後，還是要繼續回來觀察。 疫情飆升 侯友宜：準4級警戒 警界首例 新北蘆洲1員警染疫 (中時 ) #新北市 #趨勢 #侯友宜 #確診 #萬華 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中確診男出沒雲林3天足跡曝光 吃虱目魚、跑銀行 08:502021/05/18 生活 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 新北確診足跡 公園市場成熱點 04:102021/05/18 焦點要聞 豆漿伯隱匿疫情 中市府重罰30萬 04:102021/05/18 焦點要聞 果農家族引恐慌 葡萄遭汙名化 04:102021/05/18 焦點要聞 看完蔡英文最新民調 綠營人士嘆：2022民進黨慘了 00:432021/05/18 政治 已有加強版集檢所 蓋方艙踢鐵板 04:102021/05/18 焦點要聞 台電限電恐變常態 4天停電2次 總統再道歉 04:102021/05/18 焦點要聞 全台二次大停電 侯友宜向市民說抱歉 12:182021/05/18 政治 火眼實驗室出馬 3天曾廣篩千萬人 04:102021/05/18 產業財經 案1588弟弟居檢確診 進出竹縣市 04:102021/05/18 地方新聞 生活熱門新聞 桃園新增23例確診 小北百貨3分店都有足跡 - 生活 新北再增171例確診 侯友宜公布「這一區」居高不下要注意 - 生活 大甲溪上游水庫溢流 石岡壩開2道水門排洪 - 生活 中市公布確診者足跡 又見好市多 - 生活 新竹縣新增1例 無公共場所足跡 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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