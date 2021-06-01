高雄市1日新增一名肺炎確診案例，為大寮家庭群聚案相關案例，由於隔離確實，無相關足跡及匡列對象。面對12日即將來臨的端午節連假，陳其邁拜託市民盡量減少移動，用視訊取代探親。

高市今日新增一名個案為案8621，77歲男子，為大寮家庭群聚案、案4743的父親，感染來源為有萬華旅遊史的屏東案3037，由於疫調確實、提前告知隔離，因此無足跡及匡列對象。

陳其邁強調，疫情趨勢已經逐步下降，表示相關衛生措施有落實，也有效用。但12至14日就是端午節連假，陳其邁要求市民盡量減少移動，盡量用視訊的方式取代探親。因為根據母親節的經驗看來，很多感染都來自過節時的人口流動，造成許多家庭群聚感染。

高雄長庚胸腔內科教授林孟志表示，高市將設置5台高通量PCR儀器，檢驗量可增加5000件（每天），11日前再建置10個社區快篩站，預計可達43個據點規模。此外，落實醫療降載、人員分艙分流，針對高風險單位工作人員定期採檢，另聘請專家啟動40家醫療院所做感染控制查核。

高市負壓及專責病房目前還有9成能量，住宿型長照機構人員3天內全部完成快篩，地區醫院病人、陪病家屬、員工均要快篩，由23家專責醫院協助。

基層診所醫師9成已完成第一劑疫苗注射，若診所人員7成施打疫苗，醫師公會將會頒給「安心診所」標章，可供民眾識別。

針對長照機構，限制訪客探視、禁止院際人員支援交流、每日稽核防疫作為、新住民入住出院返回前均須經PCR檢測為陰性，長照機構人員全面快篩檢測。

高市府針對四大醫學中及專責醫院的一線防疫醫護人員推出「暖心挺醫護2.0」計畫，康橋商旅覺民館、御宿商旅站前館共有238間房免費入住。

疫苗部分，前兩批5萬8400劑已完成施打，第三批2萬7千劑將再針對第一線醫療人員、警消、高風險（防疫旅館、防疫計程車）等人員施打。

針對國民黨前立委黃昭順疑似插隊打疫苗事件，陳其邁再次強調「沒有特權、例外」，陳其邁也呼籲醫院「珍惜人民的信賴」，針對幫黃施打的大昌醫院，市府和衛生局已經口頭和書面提出嚴厲警告。衛生局表示，醫院是按名冊撥補疫苗，接種過程也要過健保卡，內控機制沒問題。

陳其邁也公布5大快篩族群，5月1日後有雙北旅遊史者；與串門子餐廳相關人（5月14日後曾前往用餐、工作者，5月15日後曾與前者有接觸者）；5月12日起14天內出現3次或7天內出現2次呼吸道症狀者；住宿型長照機構照護及行政人員；地區醫院的住院病人、陪病家屬、院內員工及看護。

(中時 )