嘉縣確診個案關係圖。（嘉義縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

案8618、8619相關足跡。（嘉義縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

案8862、8620相關足跡。（嘉義縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

中央流行疫情指揮中心今天公布嘉義縣新增4例本土案例，嘉義縣上月29、30日因大林鎮泡茶群聚已有7人染疫，縣長翁章梁今天下午防疫說明記者會表示，今天新增的4名確診者是泡茶群聚案延伸，分別是案7550的同學夫妻及案8084的鄰居早餐店母女。

嘉義縣今天新增4名新冠肺炎確診案例，分別是55歲女（案8618）、66歲男（案8619）、44歲女（案8620），69歲女（案8862）。其中案8618及8619為夫妻，是案7550的接觸者，縣長翁章梁表示，因案7550是重症目前插管中，只能訪查其接觸者，得知其同學案8618、案8619夫妻曾至他家，因兩人身體狀況欠佳鮮少外出，僅案8618曾於5月29日至梅山鄉路邊攤購買炸雞及飲料，兩人5月30日接獲衛生所通知，一同搭救護車篩檢後確診。

案8620及8862為母女，與案8862的丈夫共3人同住，是案8084的鄰居，案8084曾至早餐店購買早餐，衛生局指出，早餐店經營時間為每天上午5點至10點，營業時全程戴口罩，案8620（女兒）店休後多在家休息玩手機，曾於5月24日至內林里全家便利超商及5月26日至大林全聯福利中心購物；案8862（母親）每周由丈夫接送至大林慈濟醫院洗腎3次，除洗腎外，無外出入公共場所，3人經衛生所通知採檢，母女2人確診後住院隔離，匡列接觸者3人，採檢全為陰性，居家隔離中。

翁章梁表示，嘉義縣今確診4案，均為衛生局疫調及「擴大篩檢」檢出，同樣為泡茶群聚案的延伸，全案匡接觸者8人，篩檢結果皆為陰性，平時也應落實防疫，另，此外，因案7674及8175參與簡氏宗親會活動，再匡列25人，22人皆完成篩檢為陰性，2人排除、1人於今日採檢完畢。

翁章梁指出，目前擴大篩檢計畫已經篩檢81人，又通知了150人前往篩檢，包括確診者的鄰居、可能的接觸者、大美社區公眾群聚點等，民眾若有接觸疑慮，可連絡大林衛生所登記篩檢。

(中時 )