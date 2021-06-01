行政院長蘇貞昌今天上午邀集衛福部等部會首長召開防疫會議，針對近日離島地方政府希望設立機場篩檢站，強制民眾篩檢，蘇貞昌表示，國家是一體的，基於全國防疫政策的一致性，不能產生混亂雜沓，交通部民航局已於台北、台中、嘉義、台南、高雄等現有離島航班的機場增設篩檢站，加強對有症狀者的篩檢。另外，數位政委唐鳳今向蘇揆報告未來疫苗施打預約方式，預計將沿用口罩實名制系統，簡化民眾預約流程。

蘇貞昌指出，基於全國防疫政策的一致性，府會從本島的航空站就做好防護，交通部民航局也已於台北、台中、嘉義、台南、高雄等現有離島航班的機場增設篩檢站，加強對有症狀者的篩檢，同時也讓搭機要到離島的民眾在上飛機前自願進行篩檢，也請指揮中心、交通部民航局、內政部警政署航警局協調醫護及警員配置相關人力。

因應未來陸續將有疫苗到貨，蘇貞昌日前指示數位政委唐鳳研發疫苗施打預約流程系統，唐鳳今向蘇揆報告初步規畫，未來疫苗可以大量施打時，將再運用民眾過去熟悉的購買口罩模式，透過健保快易通App、超商、藥局等便利方式進行預約。

蘇貞昌表示，對各類接種站的多元設置，已請指揮中心協助各級醫療院所做好標準指引規畫，同時也請經濟部、科技部、內政部、國防部及法務部等部會，針對權責所管範圍相關的施打對象及族群，例如科學園區、工業園區、軍隊、監所等，提早做出不同分類及集中施打規畫，以達到人員分流與同步施打的效果。

蘇貞昌也建議指揮中心針對疫苗大量接種的作業流程，預先做好規畫跟準備，像是相關動線、留置區域及留置時間等設計，並及早進行模擬測試，避免民眾為施打疫苗而群聚。

近日雙北醫護人員反應防疫物資恐有不足的情形，衛福部就國內防疫物資徵用及撥配情形進行報告，並表示N95口罩、隔離衣等目前數量均相當足夠，也會請相關供應廠商配合全力生產。

此外，因應疫情較嚴重的雙北地區防疫物資需要，即日起，雙北的地區醫院所需防疫物資，將由指揮中心直接撥發到位，且撥發兩倍的安全儲備量；衛福部也原則同意各醫療機構因應目前疫情防治需要，循程序申請調高防疫物資安全儲備量。

(中時 )