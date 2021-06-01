苗栗縣6月1日新冠確診增名2例，是京元電子竹南廠的菲律賓籍男、女移工，疫調結果顯示，2人生活作息並不相同，但確診前都曾前往竹南鎮中華路一家菲籍商店，以及搭乘公車前往頭份市，京元電獲悉後已啟動隔離、分流等緊急防疫措施，以防疫情擴散，公司營運不受影響。

根據中央流行疫情指揮中心1日公布國內新增的本土確診病例，案8605及8606都是菲律賓籍移工，受雇京元電子竹南廠工作，平日住在公司宿舍，案8605，男性，37歲，作業員。案8606，女性，36歲，作業員，2人近一年都無出國史。

疫調指出，案8605、8606先後於5月28日、5月29日因身體不適，至醫院就診，經醫師評估後採檢核酸檢測，隨即被送往公司防疫宿舍隔離，於5月31日PCR陽性確診，立即收治本縣醫院，目前共匡列接觸者23人，居家隔離23人。

京元電子1日下午主動發布新聞稿說明，5月30日晚上7點至8點菲籍移工的仲介公司，先後接到竹南衛生所通報，該公司2名外籍員工PCR篩檢結果為陽性，醫生建議自主管理7天。

京元電經討論後匡列這2名外籍員工工作及生活接觸的同事，採取必要的居家健康管理及相關防疫措施，並將外籍宿舍員工遷移他處，一人一室進行隔離，並加速安排後續採檢。

京元電並針對2名員工日常工作區域，已連夜完成消毒，被匡列的員工，當日不再進入廠區。同時即日起再加強各廠區間員工分流不跨區、關閉餐廳改採便當領用、不得出廠區外帶、外送等措施。

另外，廠區內的咖啡廳與超商停業，降低可能的風險，員工並配合每日系統化健康回報與疫調追蹤，確保公司各項風險已有效掌控，公司營運一切不受影響。

京元電強調，公司以防疫安全及保護員工健康為首要考量，除嚴格遵守政府防疫相關規定外，公司已依部門組織特性，啟動分廠分流管制，升級防疫措施，並密切關注疫情變化及政策進行調整。

(中時 )