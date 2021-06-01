宅在家不怕斷炊！中華汽車為妥善照護員工，協助員工購買民生物品，即日起與全聯及桃園在地蔬菜供應商「桃城蒔菜」合作，每周將新鮮蔬菜、民生物資直送廠區，不僅協助補給員工生活所需，同時也保護同仁避免因採買物資而暴露在染疫風險當中，採購之蔬菜量逾百斤，未來還將持續以「防疫補給站」的方式，於疫情期間為員工打點日常所需。

新冠肺炎持續延燒，全國疫情直升三級警戒，為即時掌握疫情發展，中華汽車自2020年初成立「防疫中心」，因應疫情、員工需求適時調整企業防疫政策，並持續實施分流及彈性上班政策，間接單位同仁可於早上7：00-10：00區間到班，彈性調配工時，避開通勤高峰人潮，降低群聚感染風險。而因應此次三級警戒，中華汽車即時展開分流、異地上班措施，全公司分流辦公比率達54％，而因學校停課請居家防疫照顧假之同仁接近百人，提供員工照護家庭最強後盾。

為守護廠區安全，避免群聚，中華汽車大刀闊斧進行數位轉型，所有會議改以線上進行，教育訓練則可透過完善的線上學習系統完成，幫助員工防疫期間能持續精進專業。2021年中華汽車共規劃「誠信經營」、「 資訊安全」、「環境教育」、「數位轉型」等13堂線上課程，讓同仁可靈活規劃上課時間，進行遠距學習。

中華汽車每月外賓進廠人次達上千人，因應公司商務洽談、人才面試等需求，並守護廠區第一道防線，投入百萬租賃費用，於廠區大門增設10間組合屋會議室，將人流控制在廠區之外，有效降低外賓進廠比例。而隨著疫情發展加速，保障員工「用餐安全」為首要課題，除於餐廳設置用餐隔板減少交談，更主動建置「訂便當系統」，提供員工餐廳「安心便當」送餐服務，以及周間夜間供餐服務，減少員工餐廳共食、員工外食機會。

(中時 )