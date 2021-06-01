刑事局中部打擊犯罪中心在花蓮縣新城鄉、吉安鄉偵破詐團租用兩處民宿行騙，查獲31歲林姓、24歲曾姓犯嫌等19人。（民眾提供／盧金足台中傳真）

警方查獲林姓主嫌等8人及曾姓犯嫌等11人到案，查扣筆記型電腦、平板電腦、手機、4G網卡等證物。（盧金足攝）

新冠肺炎疫情延燒，民眾減少出遊，詐騙集團卻趁機以偽度假方式，窩藏民宿架設機房，跨海以大陸民眾為對象詐財，經民眾檢舉，刑事局中部打擊犯罪中心在花蓮縣新城鄉、吉安鄉偵破詐團租用兩處民宿行騙，查獲31歲林姓、24歲曾姓犯嫌等19人，警方調查犯嫌狡猾，常在一處民宿承租5到7天轉移陣地，成員最年輕才20歲，後悔表示，疫情期間求職不易，淪入詐騙集團，經警詢後，將林姓、曾姓等19名犯嫌依詐欺及組織犯罪等罪嫌移送法辦，後續追查其餘共犯。

中部打擊犯罪中心日前接獲民眾檢舉，有詐騙集團在花蓮縣地區活動頻繁，涉嫌以假冒大陸公安方式，對大陸地區不特定民眾實施詐騙，刑事局立即報請花蓮地方檢察署指揮偵辦，與花蓮縣警察局刑警大隊共組專案小組展開調查。

刑事局偵六大隊副大隊長廖水池表示，經專案小組調查發現，該不法詐欺集團為躲避警方查緝，以偽裝短期旅遊租客方式承租旅館或民宿，將詐欺機房輾轉藏設於所承租的地點中，警方長期偵查鎖定位於花蓮縣新城鄉與吉安鄉民宿的2處詐騙機房，分別於4月27日及5月12日，持花蓮地方法院搜索票攻堅查緝。

現場各自查獲林姓主嫌等8人及曾姓犯嫌等11人到案，查扣筆記型電腦、平板電腦、手機、4G網卡等證物。

據調查，該犯罪集團犯罪手法，使用手機撥打不特定大陸民眾，以偽裝公安謊稱被害人行動電話門號或信用卡遭冒用，且涉及刑案等話術騙取信任，隨後再轉接假冒大陸檢察官的成員，誆騙被害人匯款，以牟取不法利益。

這兩起詐騙集團成員，以花蓮地區很多旅遊景點多民宿出租，以承租方式設機房，還有教戰手冊，教導詐騙成員如何詐騙話術，為控制成員，上班時間提供電腦和手機行騙，下班時全部連絡工具都被沒收，斷絕對外連絡。

經警詢後，將林姓、曾姓等19名犯嫌依詐欺及組織犯罪等罪嫌解送花蓮地方檢察署偵辦，後續將持續追查其餘共犯，徹底瓦解不法犯罪集團。

警方指出，新冠肺炎防疫期間求職不易，特別是即將就業找工作的年輕人，依循正當、可靠之管道尋找工作，詐欺集團常於社群媒體刊登廣告，以高薪、免經驗等吸引待業中的年輕男女性加入，進入後才發現猶如監牢一般，不僅行動自由遭剝奪，活動空間狹小，生活條件極差，想脫離時已遭控制，為時已晚，得不償失。

民眾切勿心存僥倖從事不法犯罪活動，以免誤觸法網，同時呼籲民眾共同打擊不法犯罪，若有發現可疑之人、事、物，請向警方提供線索，俾利警方查緝，共同維護社會治安及生命財產安全。

(中時 )