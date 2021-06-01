新冠肺炎疫情升溫，全台進入三級警戒，政府呼籲國人沒必要，儘量不要外出，台中市警局霧峰分局吉峰派出所，上月29日前接獲謝姓民眾報案指出，其未成年女兒徹夜未歸，擔心女兒不懂防疫相關規定及措施，深怕受到感染，希望吉峰派出所報案請求緊急協尋。

警方指出，謝父表示其15歲未成年女兒，於5月28日晚上9時外出，直至29日上午11點仍未歸不知去向，有打女兒手機、傳訊息，但女兒均沒回電，用手機APP定位女兒手機，發現出現在彰化市一帶，因獨力照顧女兒，現又是疫情嚴峻時期，擔心女兒不懂防疫相關規定及措施，希望警方幫忙找小孩。

吉峰派出所員警，立即積極過濾其女兒的交友狀況，再與其周遭友人一一電話聯繫，表示警方正協尋謝姓少女，在當日下午1時，謝女主動至吉峰派出所報到，謝父終於放下心中一塊大石，對於員警的積極幫忙深表感謝。

霧峰分局長陳家銘表示，家中有未成年子女，平時應多關心子女的交往對象並注意自身安全，目前正值防疫三級警戒實施期間，外出應全程戴口罩、禁止室內5人及室外10人以上的社交聚會，並盡量減少不必要的外出，各項的防疫規定有賴全民共同遵守，保護你我的健康。

(中時 )