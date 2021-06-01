不少老一輩會以合八字方式，來看情侶適不合適、有沒有未來，可八字隨便給人，可能存在風險。日前，一名女網友就在臉書社團「爆廢公社」透露，男友媽媽拿她八字算命，發現原PO沒有「旺夫」命格就處處刁難，甚至疑似對她下降頭，讓原PO多次崩潰，下定決心分手，誇張行為引發網友議論。

根據臉書社團「爆廢公社」該文指出，一名女網友出面淚訴，告誡大家「八字真的要小心…不要亂給！」因為她與傳產小開男友交往3個月的時候，男友母親為了合八字，確認他倆適不適合，便教唆兒子拐騙，以「想當成（手機）解鎖密碼」為由得到其生辰，讓沒想太多的原PO，不知不覺開啟可怕夢魘。

男友媽把原PO生辰八字放在腳踏墊底下，讓人匪夷所思。（圖／臉書_爆廢公社）

首先，因為原PO沒有「旺夫命」，迷信的男友媽開始找碴，不僅原PO去他們家得擲筊看日子，抵達後，說什麼也不能行經他們家廠房，必須「走另外一條比較遠的路，（才能）進家門。」此外男友錢包多了一串疑擋煞用的銅錢，種種都讓原PO傻眼貓咪，想分手又無奈男友總會哭著挽回，讓她心軟留下。

豈料更荒謬的事還在後頭，原PO此後去男友家總會胸悶想吐，起初她「以為是自己心理壓力很大的關係」，想不到原PO某天心血來潮替男友家打掃客廳，順便拿門口腳踏墊去洗時，竟然在底下發現一張「寫著我的名字跟生辰八字」的字條，嚇得原PO當場「頭皮發麻到不行，真的很想吐！」

下一秒，原PO怒氣沖天找男友質問，但男友似乎也狀況外，直呼「我真的不知道怎麼會在那邊」，接著聽聞小倆口爭執的男友媽，突然以置身事外的語氣在門口高呼「就我不小心弄掉的啊，有什麼好大驚小怪的啊？」語畢，原PO聽了崩潰又心寒，急忙奔逃回家，決心分手。

一週後，男友用匿名電話打給原PO，表示想替母親問好，但原PO一心只想掛電話，孰料男友媽在一旁搶過手機追問「最近身體好嗎？」氣得原PO反嗆「妳又做了什麼了嗎？」男友媽聽了淡定回應「沒有啊，只是想關心一下，身體要顧好，三餐要記得吃，上次妳生氣的紙條我有收好了，不要介意。」

聽聞「紙條」2字，原PO感覺相當帶刺，於是當場痛哭掛掉電話，過了幾天，男友媽依舊不罷休，再度傳訊息表示「這禮拜找時間回去我們家吃個飯，拜個拜吧，不希望一點小事，兩個人鬧得不愉快」，接連事件早已讓原PO身心俱疲，不敢相信自己有一天會因為「拜拜」2字背脊發涼，因此忍不住詢問廣大網友「我要拒絕嗎？但我該怎麼拒絕？才能讓他媽跟我好聚好散啊？」

此文一出，網友一致建議原PO快斷絕聯絡，紛紛留言表示「再來往下去，會不會連命都沒了啊…保重啊」、「不是下降頭，他把妳的三魂七魄蓋了二個起來了，所以妳才會魂不守舍」、「不要鬼遮眼了，這種的馬上斷聯絡」、「妳心裡有答案了，跟父母商量找師傅看一下或者大廟拜拜」、「快逃啊，什麼78媽媽，完全以自己利益為出發點」。

(中時新聞網)