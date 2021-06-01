蔡英文昨親上火線澄清執政團隊沒有炒作高端疫苗股價，國民黨立委賴士葆質疑，她有去查內部人的三親等或借人頭的炒股嗎？蔡英文這麼快就開金口定調背書保證，已有檢調人員說這叫他們如何介入調查？

賴士葆也指出，昔日蔡主席打臉今日的蔡英文總統，因為在2009年2月H1N1大流行時，蔡英文曾呼籲馬政府，盡速向國際市場收購克流感藥物，衛生署不該與廠商站在一起，幫國光疫苗品質護航。

賴士葆表示，中央疫情指揮中心最近百般阻撓民間願意捐贈國際認證的疫苗，要國人等待還在二期試驗中的國產疫苗，甚至還沒有解盲，就匆忙給了5百萬劑的訂單，讓全民都很錯愕，蔡英文總統昨天親自出來開記者會，卻是留下更多的謎團。

賴士葆說他相信蔡英文很多的訊息都是從陳時中來的，可是陳時中的專業和判斷能力早已被社會諸多質疑，更遑論說謊被抓包的紀錄頻繁，公信力已經瀕臨破產。疑人不用，用人不疑，只是當所託非人卻照單全收，這就是今日台灣治理的危機。蔡英文身邊的兩位公衛專家陳建仁與賴清德，難道蔡英文都不聽聽他們的意見嗎？

賴士葆指出，像是陳時中說這些國際級疫苗「沒做完第三期」，讓大家誤解為「沒做第三期」，這兩者有天壤之別。今天高端、聯亞是連第二期未解盲、第三期都沒做，與莫德納、輝瑞BNT有做第三期也有期中分析，兩者是天與地的差別，陳建仁或賴清德難道都沒有向蔡英文提醒嗎？

(中時 )