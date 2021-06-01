系微(6231)UEFI韌體產品InsydeH2O UEFI BIOS解決方案支援採用AMD Ryzen 5000系列APU的筆記型及桌上型電腦，包括稍早AMD最新發表的AMD Ryzen 5000G系列APU處理器。

新一代AMD Ryzen 5000系列APU擁有強化的「Zen 3」架構，其搭載高達8核心及16執行緒處理器並帶來更大的16MB L3快取設計以及內建AMD Radeon Vega 8顯示卡，整體與前一代產品相比，具有更高的性能表現與效能提升。繼今年年初AMD為筆記型電腦推出5000系列APU之後，當前再度發表一款專門為桌上型平台設計使用的新型AMD Ryzen 5000G APU處理器產品。

InsydeH2O UEFI BIOS韌體解決方案已協助各大PC OEM廠開發出許多搭載AMD Ryzen 5000系列的電腦新品並成功推向市場，包括Acer Nitro 5電競筆電、Dell Alienware M15 R5電競筆電、Fujitsu Lifebook AH系列筆電、HP Envy x360筆電、Lenovo Legion 5及Legion 5 Pro電競筆電機種。

同時，系微也協助客戶產品實現新平台功能，包括支援微軟最新Modern Standby以提供類似智慧型手機的即時開/關性能、支援WiFi 6、Bluetooth 5.1 / 5.2等等。此外，InsydeH2O提供基於AMD Ryzen 5000 系列開發之個人電腦所需的所有BIOS韌體安全防護功能，以通過微軟Secured-Core PC規範要求。

疫情導致於居家辦公及遠距教學對NB及PC需求大增，系微第1季稅後淨利0.28億元，年增7成，每股盈餘0.74元，系微持續與大廠合作，開發新的解決方案，穩住在NB市場的市占率。

(時報資訊)