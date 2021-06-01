韓股周二出現連三日的收漲；投資人對於出色的出口數據和工廠活動感到趨之若鶩，意指南韓經濟成長強勁。韓元和基準債券殖利率皆上揚。

周二南韓KOSPI指數漲17.95點或0.56%，為3221.87點，來到近三周高點。外資淨賣374億韓元(約合3383萬美元)。

重量級企業集體收紅。三星電子漲0.12%；SK海力士漲1.18%；電池製造商樂金化學漲0.72%；網路巨頭Naver上漲1.24%。

南韓五月出口創32年來最大增幅；隨著主要經濟體開始重新開放，全球消費者需求走強，讓南韓出貨量再度強勁成長。

另外受到全球需求復甦的推動，南韓五月工廠活動連續第八個月成長。

投資人也關注本周五即將公布的美國就業資料。

韓元在境內交易平台上漲0.45%，1105.9韓元兌一美元。

基準十年期國債殖利率上升0.3個基點，為2.182%。

(時報資訊)