Arm架構伺服器預計2022上市，技嘉(2376)、緯穎(6669)搶頭香！技嘉(2376)與緯穎(6669)計畫將提供基於Arm Neoverse架構的CPU與基於NVIDIA Ampere架構GPU或 BlueField-2 DPU，亦或兩者兼具的新款伺服器，將Arm商業生態系擴大至企業的高效能AI運算領域。這些伺服器預計將於明年上市，上市時將交由NVIDIA進行認證。

此外，技嘉與NVIDIA正共同合作提供Arm HPC開發者套件，為高效能運算、AI及科學運算應用程式開發，提供一個軟硬體整合的平台。此平台搭載 Ampere Computing以 Arm Neovers架構為基礎的 Ampere Altr處理器、兩A100 GPU、兩BlueField-2 DPU，以及NVIDIA HPC軟體開發套件，經NVIDIA驗證，可以滿足嚴苛的高效能運算需求。

搭載NVIDIA Ampere架構GPU的 NVIDIA認證系統現已上市；搭載 NVIDIA BlueField-2 DPU 的系統將於今年稍晚上市；搭載Arm CPU的系統將於2022年上市。

技嘉在今年的COMPUTEX期間就推出採用Ampere Altra單一高核心處理器，適合雲端、高性能運算與邊緣運算需求的伺服器新品。此外，旗下的G系列伺服器產品線，亦可支援新款NVIDIA GPU運算加速卡，與NVIDIA NVLink互連技術，針對高效能運算（HPC）需求提供解決方案。

(時報資訊)