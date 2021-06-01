台南黑幫份子「蝦米」蔡秉逸等人涉嫌殺害王重傑案，台南地院1日單獨針對提供交通工具的男子黃朝瑋，依湮滅證據罪判刑5月，得易科罰金，全案可上訴。至於蔡秉逸等人涉嫌殺人罪，正另案審理中。

判決指出，32歲的黃朝瑋將黑色自小客車借給蔡秉逸使用後，蔡因與王重傑合夥投資權利車生意發生糾紛，今年2月16日邀集多人前住台南市安平區歐薇汽車旅館附近路邊守候，並分別以徒手、持金屬製棍棒、持西瓜刀攻擊王重傑，造成王重傑傷重不治。

案發後當天晚間7點多，蔡駕駛該車到安南區段附近的興安宮，將車子返還給黃，並告訴對方，他與他人發生衝突，車內留有血跡，要求幫忙清理。

黃明知車內留有血跡，屬關於他人刑事犯罪證據，竟仍基於湮滅他人刑事案件證據的犯意，將車內血跡擦拭清理湮滅證據。不過，黃在落網後坦承犯案，並於刑事案件判決確定前自白，法官也依法減刑。

一審認為，黃為成年人，在經由蔡告知與他人發生衝突糾紛而在車內留下血跡，應可知悉蔡所涉及衝突並非事小，血跡屬刑事案件重要事證，竟受蔡託付擅自將車內證據湮滅，嚴重影響偵查機關對案件的偵辦，但考量他的犯案動機、犯後坦承犯行、尚未造成重要事證全部湮滅，處刑5月。

(中時 )