上海與香港ETF市場互通機制1日正式啟動。滬港ETF互通開通儀式在上海證券交易所和香港交易所同步舉行，滬港兩地各有一檔ETF產品在兩地上市交易。

澎湃新聞報導，上交所首檔滬港互通產品，為華泰柏瑞南方東英恒生科技ETF。南方東英華泰柏瑞中證太陽能產業ETF同樣在1日於港交所上市，標誌著上海與香港ETF市場互通機制正式啟動。

上交所副總經理劉逖表示，自2013年第一檔跨境ETF於上交所上市以來，目前滬市跨境ETF標的範圍已涵蓋美國、德國、法國、日本與香港地區。截至目前，上交所ETF市場市值規模突破人民幣兆元大關，排名全球交易所第六，亞洲第二；交易量排名全球交易所第四，亞洲第一。

香港信報報導，剛履新不久的港交所行政總裁歐冠昇表示，兩檔新產品進一步推動跨境ETF市場發展，也見證兩地交易所的深化合作。歐冠昇稱，將與上交所、兩地監管機構和市場參與者共同合作，持續發展亞洲區內快速增長的ETF市場，同時致力探討和研究推動ETF通的相關工作，為市場提供更多投資選擇和機會、加強與大陸資本市場的連繫，鞏固香港作為國際金融中心的地位。

(工商 )