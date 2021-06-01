大陸國家版權局6月1日發佈《中國網路版權產業發展報告（2020）》，報告顯示，2020年大陸網路版權產業市場規模首次突破1兆元（人民幣，下同），網路短視頻使用者規模達8.73億。

根據新華社引述該報導，大陸行動網路網友每日超過1／4的時間在使用短影音應用，讓短影音已成為圖文與語音之外的移動互聯網「第三語言」。

同時在大陸近期持續加強對短影音、直播平台等規範下，中國演出行業協會網路表演（直播）分會6月1日發佈《網路表演（直播）行業保護未成年人行動倡議》。其中，超過50家平台和MCN機構承諾，不為未滿16歲未成年人提供網路直播服務，響應機構的包括抖音、快手、鬥魚、虎牙、嗶哩嗶哩等。

該倡議書也提出進一步發揮主播「警示名單」的聯合懲戒作用，對於侵害未成年人合法權益的涉事主播「零容忍」；主播經紀機構配合網路直播平臺加強網路主播管理，約束網路主播行為。

(旺報 )