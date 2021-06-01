由於新冠肺炎疫情肆虐，全台都進入疫情警戒第三級，民眾紛紛減少不必要的外出，齊心抗疫，女星何如芸也都待在家，親民的她不時曬出抗疫日常，何如芸近日則在臉書發文驚呼：「關了2星期，不但沒變胖還瘦了1.5公斤」，而在她曬出的自拍照中，何如芸的白嫩美肌更是不科學。

何如芸樂於在網上分享生活大小事，近期適逢全民抗疫，何如芸也曬出抗疫日常，她日前（5月30日）還透露：「三級警戒別人緊張買吃的、我買花，水瓶真的是反骨而且逆勢而行」，何如芸表示，她宅在家完全不怕「食材只要煮熟沾鹽巴我就可以下肚」，何如芸還驚呼自己瘦了：「關了2星期，不但沒變胖還瘦了1.5公斤」。

何如芸宅在家抗疫，沒變胖反而瘦了1.5公斤。（圖／取材自何如芸 Michelle Ho臉書）

何如芸也曬出晚餐照：是肉塊、青花菜和雞蛋，她自信直呼：「蛋白質維生素俱全」，只見何如芸身穿淡綠色的深V小背心、藍色牛仔褲，居家穿搭相當有型，而在何如芸邪惡視角自拍照中，她的事業線若隱若顯，白嫩美肌超養眼，52歲的俏麗模樣超不科學。

其實，何如芸會瘦不是沒原因，她有鑑於自己宅在家就很容易胖，何如芸就拿出瑜珈墊來運動，她日前則穿上粉色運動內衣，趴在地板做平板撐，動作看似簡單，但其實相當累人，何如芸也自我喊話：「既然現在宅在家是功課，有大把的時間不如拿來運動吧！等疫情過去每個人都是小妖精了」。

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)