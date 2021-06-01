印尼籍移工TRIYANTO酒後駕駛電動自行車，被測出酒精濃度0.29毫克超標，遭判刑確定。他籌錢繳清罰金後，勞動部卻仍廢止其聘僱許可，要他回國，他不服提行政訴訟救濟，連雇主都替他求情、支付訴訟費。台北高等行政法院認為，勞動部處分有瑕疵，且不符合比例原則，判撤銷廢聘處分，可上訴。

TRIYANTO聘僱許可期間自2019年9月7日起算3年，他2020年3月22日因酒後騎乘電動自行車，經酒測濃度0.29毫克，遭依公共危險罪判刑2月，併科罰金1萬元，得易科、易服勞役。勞動部認為他妨礙社會安定情節重大，同年7月27日廢聘，責令雇主替他辦理出國手續。

雇主及TRIYANTO不服，提行政訴訟主張，不能有酒駕犯行即一律認為情節重大，應就動機、目的、手段、程度、危害法益等客觀情形整體判斷；他的酒精濃度僅超標0.04毫克，且是騎電動自行車，對交通危害相對輕微，也未肇事，未造成他人實際損害，且犯後態度良好，無再犯可能，廢聘違反比例原則，請求撤銷。

雇主並替TRIYANTO求情，稱他在公司服務近5年，工作表現良好，未曾在工作時飲酒，案發當天因朋友生日才喝點啤酒，不知酒量這麼不好，一般移工來台犯法被罰錢，不是偷跑就是回國，他卻想辦法繳錢，公司才出訴訟費用，支持他打行政訴訟。

勞動部抗辯，酒駕屬抽象危險犯，TRIYANTO輕忽其行為的危險性，已嚴重危及他人生命、身體法益，立法者多次提高酒駕刑責，就是要遏止此類高風險且具社會危害性的行為，且已透過教育、宣導及媒體廣為宣傳，TRIYANTO仍心存僥倖，情節已屬重大。

北高行認為，勞動部2016年曾提出判斷「情節重大」的5項參考因素，作為內部審查原則，但諸多行政處分仍未就此原則具體論述，對移工的工作權保障，還需檢討改進。TRIYANTO沒有前科，酒駕被逮後認罪，判刑後也繳交罰金7萬1000元執行完畢，其誤觸刑法所破壞法益的程度並非重大，沒有不能繼續留在台灣工作的原因。

北高行並指，TRIYANTO與雇主關係良好，並未因酒駕破壞信賴關係，勞動部卻作成廢聘處分，有理由說明不足等瑕疵，判斷應屬違法，也不符合比例原則，因此判勞動部敗訴。

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(中時 )