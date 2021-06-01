高市今展開市場分流管制，但部分市場外頭「塞車」。（高市府提供）

高市府祭出傳統市場分流管制，今（1）日是第一天，但各地市場屢爆亂象，包括出入口「塞車」、市場外的攤商不受控、市場攤商怨遭流動攤販搶生意等。對此，高市府認了，允諾將檢討因應。

高市經發局長廖泰翔指出，今天從早上7點開始，由3位副市長帶領數10位局處首長等到市場、攤集場稽查，的確發現一些問題，中午已彙整狀況，將重新擬定一版分流管控措施，加強整體效率。

針對有攤商認為開放式市場會搶走有範圍市場的生意，直言生意差了很多。廖泰翔回應，將強化外部攤商也進行實聯制管控，並透過市場管理員、區公所、員警一起協助，未來方向希望落實每個攤販都要有實聯制。

廖泰翔說，至於有些市場人流多，假設出入口有壅塞狀況，會重新調整各個出入口設計，針對缺失部分會持續檢討改進，讓整體效率更加順暢，也希望民眾在這3天勸導期內，分身分證尾數單號周三、五、日；雙號周二、四、六等時間去採買，現在必須團結防疫，減少聚集。

陳其邁也再三呼籲，希望民眾出門採買一次購足，外部攤商亂象部分也會做管理，最重要的是戴口罩，人不該過度擁擠，如果大家都知道該這樣處理，在菜市場部分就能夠做到減少群聚感染風險，也特別感謝市民及攤商的配合。

(中時 )