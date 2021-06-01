立法院今（31）日修正「新冠肺炎紓困振興特別條例」提高預算上限至8,400億元及延長時限至明年6月30日，立法委員傅崐萁於朝野協商時，提案爭取政府編列300億元採購BNT輝瑞疫苗及莫德納疫苗並於一個月內完成，獲協商通過並於今日下午與特別條例修正一起完成三讀。

立委傅崐萁表示，近日國內疫情嚴重，每日都有數百例確診，並有十數位國人同胞罹病死去，累積已有一百二十餘同胞死於新冠肺炎，全國民眾都在殷殷期盼有WHO認證的國外優良疫苗施打，政府雖對外宣稱已購買將近3,000萬劑新冠肺炎疫苗，然迄今僅有87萬餘劑到貨，眼看疫苗嚴重不足，到貨進度緩慢，加上疫苗品質疑慮，百姓已經快對政府疫苗採購失去耐心及信心，民怨已達沸騰！

傅崐萁強調，目前國際上最優秀的新冠肺炎疫苗德國BNT輝瑞疫苗及美國莫德納疫苗，保護力分別達95%及94.1%，遠勝其他廠牌疫苗。政府為了民眾健康及戰勝疫情，本應優先採購，但因為政治考量及種種因素，造成先前採購BNT輝瑞疫苗破局，而莫德納疫苗又採購數量不夠，現COVAX因印度供應商被限制出口，加上國產疫苗尚未完成二期實驗且不進行三期實驗，短期內我國將面臨無疫苗可施打的窘境，民眾每天活在病毒威脅的恐懼之下。

傅崐萁指出，現政府要追加紓困特別預算至8,400億，他於朝野協商時具體提案爭取政府在一個月內編列300億，並完成採購4,000萬劑保護力最佳的「莫德納」與「輝瑞」疫苗，將可儘速解決疫情，保障民眾健康，更將帶動國內上兆元經濟成長及經濟效益收入，很高興得到朝野黨團支持，並於今日隨著特別條例修正三讀通過，他將持續監督政府落實，期盼讓民眾能有最佳疫苗施打，免於病毒恐懼，儘速回歸正常生活。

(中時新聞網)