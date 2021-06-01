今（1）日原是5G測速挑戰5月份報告的公布日期，抱歉的是，需要向關心此專題報導個讀者致歉。因為疫情防控以及所測試地點5G網路訊號不穩定的情況，5G測速挑戰5月份報告測試不及，因此無法及時完成，還請見諒。

因台灣目前全台實施第三級防疫警戒，臨時將5月份測試地點更換至新北市新莊區（所居住地區）。依序測試需求，記者向中華電信尋求協助，提供在新北市新莊區有5G訊號可供測試的地點，並進一步確認這些地點，並非僅有中華電信5G訊號，而是五家電信的5G訊號皆有。對此，中華電信提供7個建議地點，分別是環狀線「新北產業園區站」、機場捷運線「新莊副都心站」、捷運新蘆線「新莊國中站」以及「頭前庄站」、宏匯廣場、IKEA新莊店（位在新莊區、三重區交界處）、UNIQLO新莊中正店。 在未與中華電信進一步溝通的前提下（對方不知道要去哪裡進行測速），記者在5月29日前往宏匯廣場（目前因為疫情已關閉）外圍，以及捷運新蘆線「新莊國中站」站外進行測試。在同時將中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星的5G SIM卡，分別安裝在iPhone 12 Pro、realme X50 5G、三星Galaxy S20 Ultra以及Sony Xperia 1 II四款5G手機中，在以上兩個地點一邊走一邊確認四家電信公司（亞太電信使用遠傳電信5G服務）的5G訊號都穩定的地點。

經過兩個多小時的努力，在宏匯廣場以及新莊國中站的戶外空曠地區，找尋不到一個地點是四大電信都能經歷多次5G測速而不會從5G掉下4G的情況。因為多次嘗試皆無法滿足原本5G測速挑戰的測試原則（測試時手機通通在同一地點測試，不移動），僅能宣告放棄。

6月份因為疫情發展情況不明朗，將會與五大電信同步確認，提供特定地區的5G測速建議地點，想辦法找出公約數，在疫情挑戰下竭力完成6月份的測速結果，還請讀者期待。

(科技)