政府採購尚未二期解盲的國產疫苗，引發外界關注，國民黨質疑政府不該為讓國產疫苗倉促上路，而簡化臨床實驗程序。對此，民進黨立委鍾佳濱今表示，決策者不只要考量疫苗專業需求，也必須評估現實條件限制，未來若國產疫苗通過官方的專業把關後放行，他願意接種國產疫苗。

鍾佳濱指出，疫苗研發就像尖端軍備，全世界只有少數大國有能力，多數國家選擇循政治外交途徑採購，而台灣連高教機和潛艦都不自量力自主研發，更遑論同屬戰略物資的疫苗。

鍾佳濱說，以台灣的人口規模，不但不足以支撐疫苗的商業市場，要湊足三期臨床的樣本，恐怕難如蜀道登天。如果連日本都決定外購而放棄自行研發，台灣為什麼要自己做？

鍾佳濱認為，疫苗依訂有優劣，研發過程也是，如果國際標準是80分，我們在什麼情況下可以追求90分，在什麼情況下必須接受60分，台灣運用非藥物介入方式已經撐了18個月，不是因為我們是全球防疫模範生，而是不這麼做我們等不到可信賴的外援，而且我們還得做最壞的打算。

鍾佳濱強調，相信決策者就是以這個最壞打算，來催促國產疫苗的研發，幸運的話，我們可以同時得到先進的友邦疫苗，又可以找到其他比我們更慘的國家去進行國產品的三期試驗。他相信，經過專業部門嚴格的把關，若未來國產疫苗完成相關審查程序，他願意帶頭接種國產疫苗。

(中時 )