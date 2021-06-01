經常在臉書傳達正能量的曾寶儀，1日在臉書發起「我感謝⋯」活動，她上傳多張過去一年來拍的台灣美景照，寫道「六月的開始，我們來做點有正能量的事吧！」她表示，去年曾在一個訪問時說過「不要看我們失去了什麼，要看我們還擁有什麼」，所以打算來個感恩接力她先寫下她感謝的事情：「我感謝我呼吸，我感謝我存在，我感謝台灣所有前線的醫護人員保護著大家！」也呼籲「如果你跟我有一樣的感謝請按讚，看到別人的留言你也有同感也請按讚，如果除了我或留言外你還有別的感謝請寫下跟大家分享。

曾寶儀希望這個小小的遊戲能提醒大家我們身邊還有很多事值得感恩」。認為「正能量提高免疫力」的她，文末也特別感謝地球、感謝台灣。

她的貼文一出，獲得許多正向溫暖的留言，在滿滿的各種感謝、感恩留言串中，有許多人都特別感謝她發起這個正能量運動，讓她看完留言直呼：「不瞞大家說，這一排感謝讓我眼眶紅了。滿滿都是愛啊！」

(中時 )