由於日企還是擔心新冠疫情前景未明，故至上季為止已連續4季都對未來投資廠房與設備支出縮手。

日企資本支出趨緩的景氣復甦，讓日本政府憂慮，因為原本希望強勁內需市場將有助維持經濟成長。

1日，日本財務省公布數據顯示，日企第一季資本支出較2020年同期下降7.8%，因投資在交通設施、電機與房地產項目疲軟所拖累。同時，延續2020年最後一個季資本支出減少4.8%後，上季又出現連4季下滑。

日本在第一季經濟衰退5.1%，因疫情嚴重所實施的緊急狀況重傷當地正常商業活動。然而，日本現在又延長緊急狀態實施日程至6月下旬，使得第二季經濟成長也堪慮。

同時，日企製造業者資本支出下降6.4%，服務業更是減少8.5%。經季節性調整後，2021年首季資本支出，也較2020年第4季下降 0.4%。其餘像日企經常獲利年增26%，為過去8季以來首次成長，而營業額則連續第7季下滑，降幅為3%。

(時報資訊)