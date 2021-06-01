台南市新市區北青電器行負責人的盧榮貴，感嘆自小家貧唸書不容易，如今稍有能力，決定回饋家鄉，去年底成立「北青教育獎學金」，趁著畢業季來臨，盧榮貴1日中午親自將獎學金送到新市國中、新市國小與大社國小，19位優秀的畢業生每人可獲得2000元獎學金。

盧榮貴是新市國小家長會榮譽會長，為了鼓勵學生持續上進，設立「北青教育獎學金」，分別與新市國中、新市國小及大社國小簽約，每年都會捐贈獎學金給各畢業班1位優秀的畢業生，每人2000元。今年新市國中共有8班畢業、新市國小9班、大社國小則有2班，合計3校共有19位優秀的畢業生獲得獎學金。

盧榮貴表示，希望透過獎學金的方式，鼓勵優秀的學子不放棄學習，繼續努力上學，「只要自己還有能力，獎學金每年都會繼續頒發。」代表學生接受獎學金的新市國中校長薛英斌說，感謝盧榮貴對教育的貢獻及對孩子的鼓勵。

盧榮貴說，自己小時候家境貧寒，唸書不容易，新市國小畢業後就離家以半工半讀的方式外出人生，後來回新市開設北青電器行，在自己小孩開始上學後，也陸續擔任新市國小、新市國中的家長會長，希望在有能力時持續支持學校教育，讓孩子有更好的學習與成長環境。

(中時 )