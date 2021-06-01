針對外界質疑蔡政府技術阻撓民間採購疫苗，國民黨前主席朱立倫今說，12年SARS全球大爆發，時任民進黨主席的蔡英文批評，「關鍵在於領導人有無扛責的決心」，他把這句話回送給蔡英文，請蔡英文為了台灣人民做該做的事，如今「給我疫苗，其餘免談」已成為全民共識，勿在用「時空背景不同」回應。

朱立倫說，2009年全球爆發號稱世紀首疫的「H1N1流感」，單以美國為例，造成近6千萬人染疫，1.2萬人死亡。台灣也造成數十萬人感染，35人死亡；當年他擔任行政院副院長並兼中央流行疫情指揮中心總指揮官，與時任衞生署長楊志良、副署長張上淳一同抗疫，並與藝人豬哥亮一起推廣疫苗施打，往事歷歷在目。

朱立倫表示，近日為了疫苗，大家紛紛想起當年民進黨的蔡英文主席為了H1N1的防疫批評政府的話，對照12年後的今天備覺諷刺，當年蔡英文批評「台灣醫療水準有能力因應疫情，關鍵在於領導人有無扛起責任的決心？」，這不就是今天人民對民進黨政府與蔡英文的寫照。

朱立倫指出，對於國產疫苗，2009年蔡英文強力要求，「為恐國光疫苗在臨床實驗發生狀況，政府必須先行向國際市場採購疫苗」，而今年疫情險峻，國人強力要求民進黨政府立即進口各種合法疫苗，「給我疫苗，其他免談」成為全民的共識。

朱立倫強調，對照近日民進黨對進口疫苗的種種發言與民間捐贈疫苗態度，加上昨天蔡英文再度為國產疫苗的辯護，人民感到非常錯愕與憤怒，或許蔡英文又會採取「時空背景不同之術」來回應，但是面對疫情的嚴峻與每日攀高的死亡人數，領導者真的忍心看到台灣人民受苦受難？

朱立倫批評，歴史就像一面鏡子，今天疫苗的關鍵，就在於蔡英文有無扛起責任的決心？他認為，「蔡英文總統想一想2009的蔡英文主席，為了台灣人民，做該做的事吧！」

(中時 )