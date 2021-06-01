桃園1日新增23例本土案例，雖然龜山外籍移工和清潔隊群聚案都未有新增，但疫情仍嚴峻，市長鄭文燦說，不能期待一天就下降，衛生局長王文彥更直言，新增確診都是第二波感染源，且多達2成不知感染源，代表病毒仍在社區中，呼籲不要外出、一定要外出要做好防備。

桃園1日新增23例本土案例，王文彥說，7人有確診者接觸史、5人家庭內感染，龜山外籍移工和清潔隊群聚案都未有新增，其他仍在疫調，他強調，新的確診者都是第二波感染源，呼籲市民防備一定要自己做、上下一起來。

王文彥分析，5月12日至今20天，桃園確診共325例，有228例知悉感染源，82例感染源不明、占25％，82例中1／3有雙北旅遊史，因無法精準疫調，無法知道確切感染源，雖然有8成被「網住」，但仍有2成是不明感染源，代表病毒還是在社區中，因此未來2周內一定要維持三級防疫規定，不要外出，出門一定要做好所有防疫措施。

「大家不能期待一天下降，疫情會有起伏！」鄭文燦也說，相信未來確診個案數會慢慢下降，但仍要靠大家努力，減少社會活動和群聚風險，提高防疫準備，桃園發生確診個案採取即時匡列、採檢政策，若沒有匡列採檢，社區的防線可能會失手，因此每天還是戰戰兢兢，「我不會只看一兩天20幾個數字，要看確診者是不是每個個案都在隔離範圍內！」，相信雙北跟桃園的疫情在未來一段時間會逐步下降。

(中時 )