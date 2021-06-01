仇姓男子身穿灰色上衣昨（31日）上午9時許，獨自進入新北市新店區中正路達美樂披薩店持刀強盜。（翻攝）

披薩大盜曾犯案10餘起 搶25萬1天後落網僅剩4萬餘元

披薩大盜曾犯案10餘起 搶25萬1天後落網僅剩4萬餘元

54歲仇姓男子穿著灰色上衣，昨上午9時許持刀強盜新北市新店區中正路達美樂披薩店，仇嫌得手25萬元後搭計程車逃離，逃逸期間變裝3次企圖躲避警方查緝，警方今（1日）於台北車站附近商場將他逮捕歸案，身上僅剩下4萬2500元，仇嫌辯稱都已拿去還債，警方正進一步偵訊中。

據悉，仇嫌曾於1998年至2000年間籌組強盜集團，專門在大台北地區挑選披薩店隨機強盜，犯案10餘起，犯案過程相當小心，都會先假裝要買披薩勘察環境，甚至曾故意在店裡留下皮夾，待隔天披薩店開門之際，再以找皮夾的名義藉機行搶。

仇嫌昨上午9時許前往新北市新店區中正路達美樂披薩店，他先勘查地形後入內，揚言要找店長，王姓女店長上前詢問，仇嫌竟關上店門並亮出刀械恐嚇，強盜店內約25萬元現金。

仇嫌得手後還自備抹布將店內及門把等指紋擦拭掉，隨後搭乘計程車往北市方向逃逸。新店警分局獲報已組成專案小組，沿途調閱監視器追緝，警方今（1日）前往台北車站附近商場將他逮捕歸案。

警方指出，仇嫌除了將指紋擦拭掉外，逃逸期間還變裝3次企圖躲避警方查緝，30小時內將他逮捕歸案，正進一步偵訊中，訊後將依強盜罪嫌移送地檢署偵辦。

(中時 )