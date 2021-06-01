台灣新冠肺炎疫情拉警報，疫苗的購買與產製成為話題中心，主持人劉寶傑在《關鍵時刻》節目上討論國產疫苗議題，不但痛批網路興起發文帶風向，還說民進黨讓某些無相關背景、連大學都沒讀過的側翼來分析國產疫苗，此話一出被推測是在暗酸藝人「焦糖哥哥」陳嘉行，而焦糖哥哥做出十點回應，反倒感謝劉寶傑點名，讓他有機會可替高職生發聲。

畢業於台中高工的焦糖哥哥，如今在國立中山大學社會所就讀中，對於劉寶傑在節目痛批沒念過大學的人還來分析國產疫苗，他認為劉寶傑是節目主持人，握有龐大媒體資源，影響力勝過自己、網友甚至任何在網路上發言的人，表示自己很敬重劉寶傑，但「你在節目上的言論已經逾越了言論自由的紅線」，因此基於捍衛自己、母校以及所有職業學校師生，焦糖哥哥決定發文回應。

焦糖哥哥開頭就直言「『高職生』不是用來歧視人的標籤」，技職學校跟普通高中沒有誰高誰低，只是每個人志向不同而已，他個人因為家庭環境關係，選擇在高職畢業出來就業，以分擔媽媽獨自養育4個孩子的重擔，同時很慶幸自己能就讀母校台中高工，他在青春最渾沌的時刻，在這間優秀的學校受教育，受到許多同學、老師的照顧，「我們的友情及師生的恩情，即便過了20年到現在依然保持聯絡」，希望如果他個人如果真的表現不好，由他個人承擔，希望不要拖台中高工的師生來一起羞辱。

焦糖哥哥表示自己喜歡學習，因此縱使沒念大學，仍持續進修，「畢業證書不能證明什麼，只是恭喜你完成人生某一階段；人生很長，讀書是一輩子的事」，也因此在教育部鼓勵回學校學習的政策下，他申請了研究所就讀，課業跟作業也不會因為他是高職畢業而有所不同，他仍跟所有大學畢業的同學們一起學習成長。

焦糖哥哥也強調，自己不是民進黨派來的，不是誰能派他說話，「就像我不會說寶傑哥是誰派你在節目上講那些話一樣」，因為台灣是言論自由的國家，所以任何人都能討論政治、防疫跟疫苗，直言劉寶傑在節目中的說法帶有濃厚的階級歧視，「難道寶傑哥認為學歷不夠的人不配看你的節目嗎？」，他也強調自己發言都有所本，很謹慎在餐與公共討論，「畢竟我跟寶傑哥都是公眾人物，真的講錯除了會被出征，還可能會被告」，而他對於國產疫苗問題的發言，焦糖表示發文時已查證，「指揮中心昨天記者會上公布的資訊及圖卡也證明我的論證正確無誤，造謠的是另一方」，他感謝劉寶傑的指教，但不打算改變作風，「我會繼續學習且持續參與公共討論，關心台灣的政治、經濟及各種社會議題」。

焦糖哥哥陳嘉行臉書全文：

謝謝寶傑哥對我的指教，因為我清楚在台灣要參與公共討論，就無法避免承受酸民或鄉民的評論，其中當然有不少是人身攻擊與歧視性的語言，但我都只能承受。

但酸民沒有話語權，跟寶傑哥不同。

寶傑哥是有節目的主持人握有龐大媒體資源，你的影響力遠勝於任何網友及我這種只能透過Facebook發言的人。

我很敬重寶傑哥，但你在節目上的言論已經逾越了言論自由的紅線。因此，我必須捍衛我、我的母校及所有職業學校的學生與老師。

1、「高職生」不是用來歧視人的標籤，「技職學校」跟「普通高中」都一樣好，沒有誰高誰低，就只是每個人的人生志向不同而已。

2、寶傑哥活在聯考時代，認為考試成績代表一切，但這就是教育部及教育人員到目前都還在努力的，考試只能證明孩子適不適合學校這個體制，但人生不是。所以，適性發展及多元學習，才能真正讓每個畢業的學生更快融入社會。

3、學校體制適合「中產階級」，國內外論文都能證明，「勞工階級」的孩子與家長在求學過程中得克服更多困難才能完成學業。

如果要靠「教育」來實現階級向上流動的機會更是微乎其微，因為整個制度就不是為了勞工階級來設計的。即便過去的聯考制度，同樣屬於家裡資源多，父母教育程度高的孩子佔有絕對優勢。

4、「台中高工」是一所非常優秀的學校，我很感謝我在青春期最渾沌的時刻，能在那所學校受教育，受到許多老師及同學的照顧，我們的友情及師生的恩情，即便過了20年到現在依然保持聯絡。如果我真的表現不好，那是我個人問題，請不要把台中高工與高職生拖下來一起羞辱。

5、我沒有繼續讀大學的原因，我已經在公開說過多次，但寶傑哥沒注意到我願意再說一次。

我是單親家庭，我媽媽撫養四個孩子，我的姐姐中度智障。台中高工剛畢業後，我在猶豫要不要繼續讀大學還是就業，但看到我媽媽已經撐的太辛苦了，如果我繼續延遲工作，那她可能會垮掉。於是，我向電子科老師借了三萬五千元上台北工作。

6、我不是民進黨派來的，也不是誰能派我講話，就像我不會說寶傑哥是誰派你在節目上講那些話一樣。台灣是言論自由的國家，參與公共議題的討論是憲法賦予國民的權力。

因此，任何人都能討論政治、討論防疫跟疫苗。寶傑哥的說法就是帶有濃厚的「階級歧視」，難道寶傑哥認為學歷不夠的人不配看你的節目嗎？

7、我在臉書上的所有發言都是有所本，引用的都是各家媒體的報導，而不是來路不明、未經查證檢驗且無須負法律責任的內容。我很謹慎地參與公共討論，畢竟我跟寶傑哥都是公眾人物，真的講錯除了會被出征，還可能會被告。

但寶傑哥跟我最大的差異在——寶傑哥講話賺很多錢，我寫再多文章一塊錢也沒有，還得被各種言語暴力羞辱。

8、關於國產疫苗問題，我在發文時皆已經查證過，指揮中心昨天記者會上公布的資訊及圖卡也證明我的論證正確無誤，造謠的是另一方。

9、讀書是一件快樂的事情，縱使我沒有讀大學，我仍持續進修讀了很多書，寶傑哥可以從我臉書的紀錄上看到我開的讀書會直播及各種類型的書本心得分享。「學校是學習的過程而不是終點」，畢業證書不能證明什麼，只是恭喜你完成人生某一階段；人生很長，讀書是一輩子的事。

10、我因為教育部鼓勵更多人繼續回學校學習的政策，申請了高雄中山大學的研究所，目前碩二正在準備論文中。碩士班的課業及作業標準，不會因為我只有「高職畢業」就不同，我跟所有國立大學畢業的同學一起學習一起成長。

寶傑哥，讀書真的是一件很幸福的事情，我對教育部打開高等教育的大門充滿感謝，我也非常感激中山大學的教授與同學，以及我曾經的母校台中高工對我的各種人文及技能的培養薰陶。

謝謝寶傑哥對我的指教，我會繼續學習且持續參與公共討論，關心台灣的政治、經濟及各種社會議題。

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(中時新聞網)