台新金控併購保德信人壽案，終於准了，可靠消息指出，金管會已通過台新金控合併保德信人壽案，將在稍後例行記者會中宣布，台新金建構「第三雙腳」，將加速向前衝。

台新金控合併保德信人壽險案，去年以來經過與主管機關金管會多次的溝通及補件，在5月底完成最後補件後，因所提出的退場彰銀持股計畫，與金管會取得共識，今天將正式宣布核准合併案。

台新金控日前修改今年股東常公司章程，預計發行己種記名式交換特別股8億股，代表宣告放手彰銀持股，換得合併保德信人壽。使得拖延許久的合併案一片樂觀，結果更是馬上傳出喜訊。

但由於本土疫情衝擊，今年股東常會全部延後，經主管機關核准合併案後，台新金控今年股東常會變更公司章程案通過，合併保德信案及彰銀釋股，宣告修成正果。

根據台新金控今年股東常討論事項變更公司章程，提出將發行己種記名式交換特別股8億股、得分次發行，利率按發行價 以不超過年息4.5％為限。針對己種特特股分派剩餘財產，僅限台新金所持有的彰銀普通股股份分派。

且發行日起算滿10年起，經主管機關同意後，台新金得隨時收回全部已發行流通在外的己種特別股。己種特別股發行日，將所持有的彰銀普通股提撥相同股數，交給保管機構保管，待收回特別股時提交給特別股股東。

拖延長達16年的台新彰銀案，在今年台新金股東常會通過章程變更案後，啟動退場程序，最長再經過10年後收回特別股，及公開市場釋股，台新金完全退出彰銀，也順利合併壽險公司，成為金控「第三隻腳」，未來預期將站得更穩、衝得更快。

(工商 )