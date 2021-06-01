千年古都西安華麗變身成網紅城市

近日，中國考古界又有一些令人振奮的考古發現，四川省廣漢市三星堆出土黃金面具，陝西省西安市秦始皇兵馬俑博物館則是為了改善遊客參觀環境，钜資在2017年出土的銅車馬位置打造一座銅車馬博物館，總建築面積7.88平方公里，館藏銅車馬1號車與2號車，並於5月18日世界博物館日正式向世人展示。西安市是中國四大古都之一，周漢隋唐等十三朝代在此建都，除了舉世聞名的秦始皇兵馬俑博物館外，大小雁塔，鐘鼓樓、秦嶺、大明宮等均為世人所熟悉。近年來西安市傾全力打造大唐不夜城，2019年大唐不夜城步行街被列為中國首批11條步行街改造提升試點之一。2019年春節，在為期66天的“西安年·最中國”活動期間，大唐不夜城步行街共接待市民遊客近萬人，元宵節當日客流突破80萬人次，藉由短視頻網紅傳播，例如抖音千萬級紅的不倒翁姊姊，以及唐風國服cosplay打卡推播，西安已成為知名網紅城市，每年吸引超過3億人潮前往西安旅遊。

（大唐不夜城夜景 方偉光攝）

一帶一路戰略優勢 台資企業搶占佈局

西安地處中國陸地版圖中心和中國中西部兩大經濟區域的結合部，是西北通往中原、華北和華東各地市的必經之路。在全國區域經濟佈局上，西安作為新亞歐大陸橋中國段隴海蘭新鐵路沿線經濟帶上最大的西部中心城市，是西部大開發戰略的橋頭堡，具有承東啟西、連接南北的重要戰略地位，是全國幹線公路網中最大的節點城市之一。曾為臺灣著名的電視機生產廠，並以 AOC 品牌行銷全球的冠捷科技集團，隨著個人電腦的推出及電腦監視器市場的需求，該公司即轉產顯示器，目前全世界10台電腦顯示器有4.5臺出自冠捷科技。鹹陽冠捷科技公司總經理鄭定濱表示，集團在西安設立工廠主要是看準一帶一路的戰略優勢，透過中歐班列可以更速速將產品送往中歐一代國家如波蘭等，比起海運45天，現在可減少20天，再加上日前蘇黎士運河事件，更凸顯陸運物流的重要性，即便是新冠肺炎疫情期間，業績更是逆勢成長。

（中歐班列 方偉光攝）

(中時新聞網)