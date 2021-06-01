今天6月1日，中國生物北京生物製品研究所生產的首批供應「新冠肺炎疫苗實施計畫」（COVAX）的新冠疫苗出廠，這也是首批供應COVAX的中國新冠疫苗。《澎湃新聞》報導，為供應COVAX這批新冠疫苗進行了包括採用全新全英文包裝、增加可監測環境溫度的變化的標籤等在內的4處換新變化。

中國生物黨委書記朱京津在儀式上表示，今年5月7日，國藥集團中國生物的新冠疫苗稱為全國首個通過了WHO緊急使用認證新冠疫苗，為向COVAX供應新冠疫苗創造了條件。

供應給COVAX的新冠疫苗有哪些新的變化？據朱京津介紹，此次出廠的新冠疫苗實現了幾處換新：一是採用全新全英文的包裝；二是疫苗瓶上有「VVM」標籤，能夠監測環境溫度的變化；三是疫苗外觀、包裝特別印刷國際監管的二維碼；四是應世衛組織要求，補充完善了疫苗的說明書。

COVAX是指由全球疫苗免疫聯盟、世界衛生組織和流行病預防創新聯盟共同提出並牽頭進行的項目，擬於2021年底前向全球提供20億劑新冠肺炎疫苗，供應給「自費經濟體」和「受資助經濟體」，已有100多個國家和地區加入。2020年10月8日，中國同全球疫苗免疫聯盟簽署協議，正式加入「新冠肺炎疫苗實施計畫」。

北京生物製品研究所所長王輝表示，2020年底作為中國第一家疫苗生產企業向世衛遞交了應急使用的申請材料，經過4個月的嚴格審核，包括技術審評、現場檢查、相關問題的答覆，5月7日被納入世衛應急使用清單。

5月26日，中國生物科研團隊在《JAMA》雜誌上發表了全球首先新冠減毒疫苗三期臨床試驗的結果，這是全球首個正式發表的新冠滅活疫苗三期臨床試驗結果。

結果顯示，中國生物兩款新冠減毒疫苗兩針接種後14天，能產生高滴度抗體，形成有效保護，且全人群中和抗體陽轉率達99％以上，兩種疫苗組有效率分別為72.8％和78.1％。

(中時 )