中央流行疫情指揮中心今發送剩下26萬劑疫苗，除雙北外，其他縣市僅發配第一類醫事人員的劑數，而基隆僅獲1700劑，對此，市長林右昌表示，北北基桃是首都生活圈，目前基隆的疫苗量明顯不足，呼籲應比照雙北。

中央流行疫情指揮中心今公布各縣市配發的劑數，根據第一類到第三類的人員比例進行計算，主要雙北獲多數疫苗，林右昌指出，雙北發配第一至三類人員都可以施打，而其他縣市包括，基隆僅能施打到第一類。

林右昌進一步說明，全市一類醫事人員總計約6800人，目前還有1700人尚未接種，也是指揮中心發配的劑量1700劑，但對基隆來說根本不足夠，他認為，北北基桃是首都生活圈，基隆很多確診者是在雙北移動染疫，應該以區域聯防的概念看待，不能被排除在外。

林右昌強調，劑量應該比照雙北，針對第一類醫療人員、第二類地方政府防疫人員、第三類維持社會運作之必要人員要全數施打疫苗，並向中央喊話，未來在進行疫苗、資源分配，或是相關防疫措施時，應該把北北基桃視為一個首都圈進行規畫。

(中時 )