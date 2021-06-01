有些人分手後依然和前任藕斷絲連，但也有些人對待感情拿得起放得下，分手非常乾淨俐落。星座運勢網站「小波講星座」分享，射手座、摩羯座、白羊座談戀愛的時候很甜蜜，但是分手時依然可以很俐落，他們絕對不會糾纏一個已經不愛自己的人，因為他們認為死纏爛打也無法回到愛情最初的模樣，不如果斷放對方自由。

▍1.射手座

射手座談戀愛時講求互相、平等，如果對方付出很多，他一定不會虧待，會用同等的寵愛回報，但是如果對方的愛情到了盡頭，想要分手，他也不會苦苦挽回。射手座重視自己的感覺，要他低聲下氣去求情人回頭，是不可能的事，如果不愛了就不會繼續糾纏對方，會乾淨俐落的分手。

▍2.摩羯座

摩羯座的自尊心很高，雖然談戀愛的時候很深情，但是當對方想要分手，他就會果斷放手，因為他們拉不下臉去請求對方，而且也認為強摘的果實不甜，不想要強迫對方復合，如果對方已經不愛了，摩羯座就會慢慢把重心拉回自己身上，不再為對方操心，也不會那麼在乎對方的感受，他們永遠不會用死纏爛打的方式挽回感情。

▍3.白羊座

白羊座個性很單純，談戀愛時會盡可能的寵愛對方，一旦感情走向盡頭，他會果斷放手，因為他不要用乞求來挽回感情，他認為這個只是同情，和當初的愛情已經不是同一種感情，他不會苦苦糾纏一個已經不愛自己的人，就算自己還愛著對方，也會乾脆的答應分手，放對方自由。

(中時新聞網)