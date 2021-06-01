台灣疫情第三級防疫警戒維持至6月14日，民眾居家防疫時間變長，帶動上網機會倍增。手機品牌vivo繼5月開賣vivo V21 5G後，今(1)日宣布推出「慵懶白噪」新色，凡於6/4中午12:00於指定vivo粉絲團收看直播，並於活動期間內登記完成購機就送價值約5,000元好禮，還有機會抽中市價13,820元「吃住玩全包雙人麗寶假期」；6/1-6/18於momo購物網購機還可用2.3折、999元加購4,290元平板電腦。

vivo V21 5G「慵懶白噪」款式同樣搭載全球首款4400萬畫素前置OIS光學防手震鏡頭，可對抗手持晃動問題，即使在黑夜中也能完美呈現清晰穩定畫面，同時配備獨家前置雙柔光燈，在昏暗的環境中也能溫柔補光，除了自拍外，前置柔光燈亦可使用於視訊功能。vivo V21 5G在後置三顆主鏡頭搭載6400萬高畫質OIS光學防手震鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭和200萬畫素超微距鏡頭，讓你輕鬆駕馭拍攝各式場景。

為了歡慶vivo V21 5G「慵懶白噪」新色登場，vivo也將於6/4中午12:00舉辦「防疫心生活，V21暖心直播」活動，凡於vivo官方粉絲俱樂部、vivo台北三創體驗旗艦店、vivo台中一中體驗店、vivo台南南紡體驗店和vivo高雄夢時代體驗店五個指定粉絲團收看直播，並於五日內登錄且在6/30前完成購機者，即可獲得輕巧藍牙自拍腳架、vivo雙肩背包、1,000元全聯禮券和2,000元配件購物金，總價值高達約5,000元，還有機會抽中價值13,820元「吃住玩全包雙人麗寶假期」，共計3名，商品亦可選擇至體驗店取貨或是直接宅配到府。

除了看直播享優惠外，6/1-6/18於momo購物網購機則可用3.3折、99元加購2,990元沙發躺椅，或用2.3折、999元加購4,290元aiwa A81熱銷8吋平板電腦等防疫商品；若加辦台哥大5G吃到飽方案還可享最高回饋24,000 momo幣、舊機換新機最高折抵26,600 momo幣、永豐銀行刷卡滿12,000元登記回饋1,000 momo幣，再享獨家滿萬登記回饋1,000 momo幣，等於最高回饋52,600 momo幣，1 momo幣等同現金1元，可全額折抵無上限。

vivo V21 5G「慵懶白噪」新色6/1起於vivo全台體驗店和momo購物網開賣，售價13,990元，凡於vivo全台體驗店購買vivo V21 5G，就送多功能藍牙自拍桿和延長保固六個月，現場出示學生證購機則加贈市價1,090元vivo雙肩背包。

vivo表示，即日起購買全系列機種即可享「業界最長15日新品換貨」、「維修免費到府收送」、「免檢修費」、「保固內原廠殼和原廠保護貼免費更換各兩次」、「終身免費手機健檢」、「長期服務始終如一」等業界最強六大貼心售後保障，詳情請洽vivo官網或vivo免付費客服中心專線：0809-089-197。

(科技)