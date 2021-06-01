46歲台灣第一名模林志玲雖然人在日本，但仍心繫故鄉台灣，之前因為看到本土疫情嚴峻，她也特地在520這天，上傳親筆信為台灣加油打氣，近日得知萬華、中正等重災區缺飲用水，她也透過「志玲姊姊慈善基金會」捐贈百箱水救急。

人美心善的林志玲，雖然不在台灣，但仍相當關注台灣疫情，基金會31日在臉書發文，透露5月中旬得知疫情嚴重的萬華區、中正區社福中心有飲用水的需求，因此特地提供100箱水資源，希望能暫解民眾的燃眉之急。

林志玲拍片呼籲做好防疫。(圖／翻攝自林志玲臉書)

「志玲姊姊慈善基金會」捐贈百箱水到萬華區、中正區。(圖／翻攝自臉書)

「在嚴峻疫情下，我們能做的，除了遵守防疫規定及提高自身免疫力之外，仍可盡己之力幫助需要我們伸出援手的朋友」，林志玲最後仍不忘呼籲「謹慎防疫，溫暖待人」。而林志玲也拍攝防疫宣導影片，建議大家靠充足睡眠、均衡飲食、泡熱水澡、曬太陽等方法提高自身免疫力，最後也溫馨提醒「請大家乖乖待在家不要出門」。

影片中林志玲看起來氣色相當好，網友見狀也感謝她隔海的關心，並提醒她和姐夫要好好照顧身體，「志玲姐姐好美」、「謝謝妳總是帶給台灣正面力量」、「好的，我會乖乖聽姊姊的話」、「姐姐瘦了」。

林志玲提醒大家待在家防疫。(圖／翻攝自臉書)

林志玲和「國民姐夫」Akira結婚後，就定居日本，並表示因為疫情的關係，讓2人多了相處時間，可以一起在家看電影、運動、聊聊天，而另一個夫妻相處的秘方，就是每晚都會做的睡前禱告，她也表示這是對夫妻溝通非常好的方式。

(中時新聞網)