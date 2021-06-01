雙和醫院3位護理師昨遭確診患者砍傷，造成民眾恐慌。新北市長侯友宜今表示，已特別要求派駐警力看守這名確診者，若再有激動情況出現，警方會做壓制，另外也會以高標準檢視安全，禁止危險物品攜帶進入醫院，將全力守護醫療人員安全。

侯友宜表示，醫院是照顧病患的地方，不允許攜帶危險物品出入，目前警方已與醫護體系保持密切聯繫和合作，針對確診者的失控行為，絕對會要求檢方加重求刑，保障醫護人員的安全，若法令有不足、照顧不到的地方，市府的防疫基金一定會優先照顧所有第一線醫療人員。

(中時 )