6月1日是國際兒童節，中國新修訂《未成年人保護法》在今天正式實施。大陸教育部長陳寶生依新法特別簽發第50號教育部令，頒布《未成年人學校保護規定》，明文禁止教職員工與未成年學生談戀愛等「紅線」行為，新《規定》還給了3個月緩衝期，將於今年9月1日起實施。

依大陸《民法典》規定，年滿18周歲的，在法律上即為成年，屬於完全行為能力人。

澎湃新聞網報導，《規定》針對《未成年人保護法》中關於「學校保護」規定，系統整合、創新完善了學校未成年人保護制度，分一般保護、專項保護、管理要求和保護機制等章節，全面構建了學校保護制度體系，就社會關注的熱點問題，如學生欺凌、校園性侵害等建立完善了相應專門制度。

《規定》遵循全面保護的原則，依據《憲法》、《民法典》、《未成年人保護法》、《教育法》等法律，專設「一般保護」一章，系統規定學校應當尊重和保護的未成年人基本權利，包括在校園內的平等權、生命健康與自由、人格權、隱私權、受教育權、休息權、財產權、肖像權和智慧財產權、參與權、申訴權等權利。

《規定》按照《未成年人保護法》的規定，針對學生欺凌、校園性侵害等社會關注度高、對學生合法權益損害重大的問題構建了專項保護制度，完善了相應的防治工作機制。構建防治學生欺凌的規則體系，明確從預防、教育、干預制止到認定調查、處置等方面的防控具體要求，特別細化了構成學生欺凌的情形和認定規則，便於學校把握、運用。

同時，完善校園性侵害、性騷擾的防治規定，要求學校建立健全管理制度，建立預防、報告、處置性侵害工作機制，明確了禁止教職工與學生「發生戀愛關係」、發生「性關係」等行為「紅線」。

《規定》結合學校未成年人保護特點和需要，全面規定學校應當建立實施的管理制度，包括校規、教學、作業、讀物、安全、藥品、體質、心理、手機、網路等管理，與禁菸禁酒，教職工准入、聘用、日常、校車、周邊等管理具體制度，畫清學校管理的制度框架與要求。

《規定》明確了教育等部門的支持監督措施，補齊缺點弱項，提出首問負責制、指定學生保護專兼職監察員等機制，為學校未成年人保護工作提供有力支撐。規定教育部門、學校及教職工不履行責任的具體處理辦法，細化和完善法律責任。

下一步，教育部將會同有關機構，推動建立未成年人學校保護試點。

(中時 )