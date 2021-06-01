中油表示，依液化石油氣計價公式計算結果，6月液化石油氣每公斤應調漲1.7元，惟考量新型冠狀病毒疫情對國內產業及民眾經濟面影響，6月家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整，由中油暫行吸收。

中油指出，加計先前未調足之吸收金額每公斤7元，累計吸收金額為每公斤8.7元，將於日後國際價格跌價時再行回補。

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(工商 )

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