中油表示，依液化石油氣計價公式計算結果，6月液化石油氣每公斤應調漲1.7元，惟考量新型冠狀病毒疫情對國內產業及民眾經濟面影響，6月家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整，由中油暫行吸收。

中油指出，加計先前未調足之吸收金額每公斤7元，累計吸收金額為每公斤8.7元，將於日後國際價格跌價時再行回補。

(工商 )