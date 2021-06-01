中油：防疫穩物價 6月桶裝瓦斯、液化石油氣持平不動 16:502021/06/01 工商 彭暄貽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中油表示，依液化石油氣計價公式計算結果，6月液化石油氣每公斤應調漲1.7元，惟考量新型冠狀病毒疫情對國內產業及民眾經濟面影響，6月家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中油表示，依液化石油氣計價公式計算結果，6月液化石油氣每公斤應調漲1.7元，惟考量新型冠狀病毒疫情對國內產業及民眾經濟面影響，6月家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整，由中油暫行吸收。 中油指出，加計先前未調足之吸收金額每公斤7元，累計吸收金額為每公斤8.7元，將於日後國際價格跌價時再行回補。 新防疫措施 羅秉成：北市以外部會 6月前無須列席行政院會 報價走堅、法說題材 台塑、台聚集團族群攻堅指標 (工商 ) #液化石油氣 #中油 #每公斤 #桶裝瓦斯 #吸收金額 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全島備戰 金酒防疫酒精6月配發每戶2瓶 15:542021/05/17 生活 天然氣2連漲貴1成 下月恐再調升 04:102021/05/01 財經焦點 台塑四寶4月合計營收年增84.1％ 南亞續創單月新高 台塑次高 16:272021/05/06 財經 旅客大退潮 交通旅遊業凍末條 04:102021/05/13 焦點要聞 慣竊扛不動瓦斯桶棄路中央 網歪樓：瓦斯行想冥婚 11:212021/05/05 社會 5月天然氣調漲2.99％ 桶裝瓦斯持平不變 16:502021/04/30 財經 報稅全攻略一次看 行動裝置成為報稅要角 11:492021/05/01 財經 嘉義縣長宣布「準3級防疫警戒」 全縣夜市停止營業至6月8日 16:542021/05/15 生活 天然氣價格二連漲 中油5月再調高3％ 16:392021/04/30 財經 《航運股》台灣高鐵防疫升級 5月15日至6月8日暫停自由座 08:022021/05/12 財經 省水＋防疫 桃園公有泳池停業至6月8日 04:102021/05/14 地方新聞 財經熱門新聞 高端又跌停了 破萬張賣不掉 網1句酸爆蔡英文 - 財經 高端簽約500萬劑消息洩露？神秘買家狂砸4億敲進 - 財經 吃下政府大訂單 高端疫苗竟殺跌停 網驚曝1句恐怖真相 - 財經 狂噴2千點只是小菜？散戶注意：他鐵口明天漲跌 - 要聞 獨》退場彰銀換得金管會同意 台新金併保德信准了 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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