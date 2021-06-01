「水星兄妹」和媽媽朱安禹的感情非常好，也以母親為傲。(瑀寶文化傳播提供)

「小蜜桃姐姐」朱安禹婚後定居上海，孕育一雙子女，她的9歲兒子Ray和5歲女兒Rina組成「水星兄妹」，於今（1日）國際兒童節發行新單曲〈YADANUHO呀達弩猴〉，這首歌由哥哥Ray親自作詞作曲，希望撫慰長期防疫下每一個辛苦的小朋友。

小蜜桃說，平時兄妹就常發明一些自己編的歌曲，也會有一些聽不懂的詞曲，他們自稱是「水星語」，真的很有趣！提起新歌〈YADANUHO呀達弩猴〉，「疫情其實對許多人來講改變了很多，增加了家庭溝通相處的機會。」哥哥Ray在疫情期間開始學習音樂創作，和妹妹Rina一同合作歌曲，歌詞的部分由朱安禹耐心教導，所以可稱是母子三人的心血結晶，選在國際兒童節露出，希望小朋友們不要因為疫情影響了快樂，「大家都要充滿正能量，戰勝病毒喔！」

「水星兄妹」都是媽媽朱安禹的鐵粉，也以母親為傲，哥哥Ray說我們學校有一半的人都知道我媽媽，我媽好漂亮喔！」妹妹Rina則常唱媽媽寫給兄妹倆的歌〈親愛的寶貝〉，還說唱了：「會很想媽媽，會哭啦！」小兄妹倆只要聽到小蜜桃的成名曲〈515ㄚㄚ〉，就會馬上手舞足蹈，全程跟唱加舞蹈，變身媽媽的小舞者。

「水星兄妹」皆學習小提琴、打鼓和街舞，可說是遺傳了媽媽的音樂細胞，但提到出道發歌，兩個小大人不約而同說：「太開心了！我們要為我們未來的人生努力！」哥哥Ray的志願是長大要開百貨公司，妹妹Rina則夢想成為服裝設計師。

目前居住上海的「水星兄妹」皆如常上下學，朱安禹表示，每天到校時會透過微信小程序報體溫，校門口並設有體溫熱感應裝置，校園裡則加裝整排洗手檯，孩子必需確實消毒、洗手，再檢查家長健康碼為正常，層層確認後，孩童才可以進教室，一切控管到位。一家人都會出門戴口罩、勤洗手，「其他生活一切都很正常，控管很好，如果你打疫苗還送你牛奶餅乾喔！」她也打算等到「水星兄妹」放暑假時，「如果有合適、有意義的宣傳活動，將不排斥讓他們體驗一下！」

朱安禹有子承衣缽，小兄妹9歲Ray、5歲Rina組「水星兄妹」出道。(瑀寶文化傳播提供)

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